Vacances : des aides spécifiques pour les jeunes et les seniors

Seniors en vacances : c’est le nom de l’opération mise en place par l’ANCV depuis 2007 et qui s’articule autour de deux axes. Mer, montagne, campagne… Le premier propose près de 200 séjours à prix préférentiels pour les personnes âgées.

Le second accorde des chèques pour partir en vacances aux retraités, que ce soit seul ou en groupe. Le senior qui souhaite toucher ce fameux chèque doit être âgé de plus de 60 ans ou de plus de 55 ans s’il est handicapé, être à la retraite, ne pas payer d’impôt sur le revenu et être résident français. L’aide peut être élargie aux conjoints en cas de mariage ou de Pacs. Ces derniers bénéficient alors d’un chèque 369 euros pour un séjour de 5 jours ou de 442 euros en cas de séjour de 8 jours.

Renseignez-vous également auprès de votre caisse de retraite. Certaines, comme l’Agirc-Arrco, offrent des aides pour financer en partie les vacances de leurs affiliés.