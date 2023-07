CAF : avez-vous le droit à l'allocation de rentrée scolaire ?

Un ménage n’ayant qu’un enfant pourra prétendre à l’ARS en 2023 si les revenus du foyer sont inférieurs à 25 775 euros. Pour chaque enfant supplémentaire, le plafond est relevé de 5 948 euros. Il sera donc de 31 723 euros pour deux enfants à charge, 37 671 euros pour trois enfants, etc. L’ARS n’est destiné qu’aux enfants scolarisés au primaire, collège et lycée. Néanmoins, est considéré comme un enfant à charge pour le calcul du plafond un majeur de moins de 20 ans dont les revenus ne dépassent pas 55 % du Smic, qui ne bénéficie pas lui-même d’allocations propres (comme les APL) et réside en France. À noter également que si vos revenus dépassent légèrement le plafond, il est possible de demander l’ARS différenciée. Elle est accordée de manière dégressive aux ménages dont les revenus sont inférieurs au plafond additionné du montant de l’ARS. Ce montant dépend de l’âge de chaque enfant.