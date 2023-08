CAF : ces allocations auxquelles vous pouvez prétendre en 2023

Les allocations familiales font partie des plus connues. Elles concernent en effet toutes les familles ayant au moins deux enfants à charge, quels que soient leurs revenus. Elle est cependant dégressive selon les ressources et augmentée en fonction du nombre d'enfants. À partir du troisième enfant s’y ajoute le complément familial, qui lui est soumis à un plafond de ressource selon le nombre de revenus au sein du ménage et de la situation familiale. Une personne qui élève seule un ou plusieurs enfants sans le soutien de l’autre parent peut également bénéficier de l’Allocation de soutien familial (ASF).

D’autres aides sont octroyées lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. La Paje (prestation d’accueil du jeune enfant) regroupe quatre allocations. Certaines sont versées sous conditions de revenus (prime à la naissance, prime à l’adoption et allocation de base). D’autres dépendent du nombre d’enfants, de la situation familiale ou encore du mode de garde (PreParE et CMG). Enfin, l’Allocation de rentrée scolaire est versée sous condition de ressources et selon le nombre et l’âge des enfants, en prévision des frais liés à la rentrée.