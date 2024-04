Catastrophes climatiques : votre assurance habitation va augmenter quelle que soit votre région

Après les inondations, les experts mandatés par les compagnies d'assurance arrivent sur le terrain. En 2023, en France, les catastrophes climatiques ont couté 6,5 milliards d'euros. Ces inondations vont encore alourdir la facture.

À Buxeuil (Vienne), dans certaines pièces, il y avait plus d'un mètre d'eau le week-end dernier. Il était hors de question de jeter quoi que ce soit. En attendant l'expert, Louis et Lucia Marques, sinistrés, se contentent de recenser les dégâts. Ils paient environ 60 euros par mois pour assurer leur maison.

Dans les environs, lorsque les experts passent, ils n'annoncent pas que de bonnes nouvelles. Une augmentation des assurances est à prévoir, notamment dès le 1er janvier 2025 pour tous les titulaires d'une assurance habitation, quelle que soit la région. La surprime catastrophe naturelle va augmenter, pour la première fois en 25 ans, de 12 à 20%, soit en moyenne 16 euros de plus chaque année.

Cette somme est dédiée à l'indemnisation des sinistrés. La hausse est censée permettre à ce fonds de revenir à l'équilibre et de compenser l'ampleur des sécheresses et des inondations qui font gonfler la facture des assureurs. De 2,7 milliards d'euros dans les années 2000, les catastrophes naturelles coutent environ 6,5 milliards d'euros par an aujourd'hui. Selon le gouvernement, le coît des catastrophes naturelles devrait encore augmenter de 50% d'ici 2050. Pour financer cette hausse, un rapport remis cette semaine recommande d'augmenter désormais chaque année cette surprime de quelques euros par foyer.