Ces astuces vont vous permettre de maîtriser votre budget pour la rentrée

Selon les associations de consommateurs, il faudra compter plus de 200 euros par enfant pour les fournitures scolaires avec une hausse de 10 % par rapport à 2022, et plus de 130 euros pour une inscription à activités extrascolaires (avec des variations importantes de prix selon le loisir pratiqué). Pour limiter le prix des cahiers, agendas et autres stylos, il est bien sûr possible de miser sur les enseignes discount ou les promotions de la rentrée en grandes surfaces. Mais on peut également réduire les coûts en réalisant des achats groupés avec d’autres parents, en grande quantité.

Le tri est un passage obligé, afin de réutiliser au maximum les fournitures encore utilisables. Là encore, il est possible d’échanger avec d’autres parents selon les besoins. Pour le matériel plus cher et résistant, notamment en matière de sport, l’achat en seconde main a le vent en poupe. Il est également possible de partager du matériel (raquette, kimono, bombe d’équitation…) lorsque les enfants n’ont pas cours en même temps. Pour limiter le prix des transports, il conviendra de miser sur le covoiturage, ou de profiter du gain en autonomie de l’enfant pour le laisser faire les trajets en vélo. Une solution pour éviter une fin de septembre difficile est de reporter autant que possible les dépenses qui ne sont pas urgentes.