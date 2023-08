Ces crédits d’impôts auxquels vous avez peut-être droit sans le savoir

Pour améliorer l’accessibilité au logement, la réhabilitation de biens dans le cadre d’un investissement locatif est aussi aidée par l’État, à travers deux principaux crédits d’impôts. D’une part, le dispositif Denormandie s’applique aux logements anciens achetés dans certaines zones et rénovés pour être loués comme habitation principale pendant au moins 6 ans. Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération et une partie du budget doit être affectée à certaines rénovations. Assez encadré, ce dispositif permet de récupérer de 12 % à 21 % du prix du bien. Ce taux est appliqué à un maximum de 300.000 euros. D’autre part, les dispositifs Duflot et Pinel permettent d’obtenir une réduction d’impôt pour la location d’un logement neuf ou réhabilité pour atteindre les performances énergétiques du neuf. Le montant remboursé est identique. À noter également, le dispositif Loc’Avantages permet de compenser une réduction de loyer par rapport au marché, consentie à un locataire aux revenus modestes. Le crédit d’impôt sera systématiquement supérieur d’au moins 5 % à la réduction.