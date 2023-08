Ces réductions d’impôts que permettent des investissements verts

Les questions écologiques et environnementales sont de plus en plus prises en compte par les Français lors de leurs décisions d’investissement. Les pouvoirs publics cherchent à encourager ce genre de démarches, notamment par une fiscalité attractive, avec toutefois certaines limites. Depuis quelques mois, des voix s’élèvent pour la création d’une « TVA verte ». Elle supposerait un taux réduit pour les produits et services ayant un impact environnemental positif, de l’alimentation bio au covoiturage en passant par la mode de seconde main.