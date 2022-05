Prêt immobilier, épargne, nouveau livret de famille... ce qui change ce mercredi 1er juin

Les frais des assurances vie, PER (Plan Épargne Retraite) et autres produits d’épargne vous paraissent souvent opaques, notamment s'agissant des coûts engendrés. Sachez que dès le 1er juin, les producteurs et distributeurs de ces produits bancaires devront afficher les frais sur leur site Internet, "en respectant un tableau standard établi dans le cadre d'un accord commun sous l'égide du ministère de l’Économie", précise le site service-public.fr. Vous pouvez donc désormais exiger de vous faire communiquer le niveau de ces frais si vous ne les trouvez pas.