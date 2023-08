Changer pour une banque en ligne, est-ce vraiment une bonne idée ?

D’une manière générale, la banque en ligne est un outil adapté et bon marché pour les opérations du quotidien qui ne nécessitent souvent qu’une carte de crédit et un RIB (salaire, paiements, retraits, virements, épargne garantie…). Elles montreront leurs limites pour des opérations plus exceptionnelles. Il est cependant tout à fait possible d’avoir une banque en ligne et un compte ou des produits financiers dans un établissement traditionnel. Vous pouvez ne souscrire qu’à certains services dans votre banque classique, par exemple en vous passant d’une carte bancaire. Vous pouvez tout à fait demander la mobilité de vos transactions habituelles vers une nouvelle banque en ligne sans fermer votre compte classique.