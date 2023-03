Ai-je le droit au chèque énergie si je suis retraité ? Le 20H vous répond

Je suis retraité. Ai-je droit au chèque énergie ?

Les deux ne sont pas incompatibles ! "Ce qui compte pour le chèque, c’est votre dernière déclaration de revenus et la composition de votre foyer, pas votre statut", nous explique-t-on du côté du médiateur national de l’énergie, qui peut vous accompagner gratuitement dans vos démarches. Le chèque énergie sera envoyé courant avril. D’ici là, vous pouvez faire une simulation sur ce site dédié.

Vous êtes également dans les clous pour réclamer les chèques énergie dits "exceptionnels". Contrairement au chèque énergie classique, leur versement n’est cependant pas automatique ! Il faut donc impérativement en faire la demande. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour le chèque énergie fioul, qui peut vous permettre de toucher de 100 à 200 euros. Et jusqu’au 30 avril 2023 pour le chèque énergie bois, qui peut vous faire bénéficier de 50 à 200 euros. Pour ces deux chèques, les démarches se font via un seul et unique site. Et pour cause, les deux aides ne sont pas cumulables !

Pour le chèque carburant enfin, vous avez jusqu’à la fin du mois de mars. La demande se fait cette-fois auprès du trésor public. Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article, il est possible pour un même foyer de toucher plusieurs fois cette aide selon le nombre de conducteurs éligibles