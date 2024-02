Chèque énergie : que faire si vous ne recevez pas votre aide alors que vous êtes éligible ?

Plusieurs associations familiales et de consommateurs ont rapporté le risque que des ménages éligibles au chèque énergie soient exclus du dispositif. Ce problème a été "réglé", a néanmoins déclaré Bruno Le Maire. Un guichet de réclamation en ligne va être mis en place.

La campagne d'envoi du chèque énergie se déroule en avril et en mai, mais certains pourraient recevoir cette aide encore plus tard. Lundi 5 février, des associations familiales et de consommateurs se sont inquiétées qu'un million de bénéficiaires soient privés de ce dispositif "alors qu'ils remplissent les critères pour l'obtenir". La faute à la suppression de la taxe d'habitation qui empêche l'identification des foyers pouvant en bénéficier.

"Les associations ont bien fait de réagir, bien fait de signaler le problème, nous l'avons réglé, il n'y aura pas de perdant", a néanmoins assuré Bruno Le Maire sur France 5. "Tous ceux qui ont droit au chèque énergie" en 2024 le recevront bien, a promis le ministère de l'Économie.

Comment obtenir ce chèque ?

Ce chèque, mis en place en 2018, permet d'aider les 20% de ménages les plus modestes à payer leur électricité. Cela concerne 5,6 millions de foyers. Normalement, le versement de cette aide de 150 euros en moyenne se fait automatiquement. Les bénéficiaires, les personnes ayant des ressources modestes, reçoivent directement le chèque par courrier lors d'une campagne qui débute en avril, jusqu'en mai.

Cette aide étant attribuée sous conditions de ressources, les bénéficiaires peuvent changer d'une année sur l'autre. Entre 2022 et 2023, il a été estimé que jusqu'à un million de ménages ont pu entrer dans les critères pour recevoir ce chèque pour la première fois. Parallèlement, un autre million a pu en sortir. Un tel changement pourrait se reproduire cette année.

Pour éviter que les nouveaux bénéficiaires soient lésés, les envois se feront donc en deux temps. Une première vague de chèques sera envoyée par l'Agence de services et de paiement à partir des informations de 2022. Pour les personnes qui auraient dû en bénéficier et qui ne le reçoivent pas, un guichet de réclamation en ligne va être mis en place mi-mai. "En tout état de cause, les Français qui ont bénéficié du chèque énergie en 2023 bénéficieront également du chèque énergie en 2024. Ceux qui se pensent éligibles, mais qui ne l’ont pas reçu à la mi-mai pourront faire une réclamation", a fait savoir Bercy.

Bonne nouvelle néanmoins pour les personnes qui étaient éligibles en 2023, mais qui ne l'étaient plus cette année. Selon le Parisien, le million de ménages qui n'auraient pas dû toucher le chèque en 2024 aura quand même la surprise de le recevoir par courrier. Aucun remboursement ne sera demandé, a fait savoir Bercy, qui estime que ce couac va entrainer un surcoût de 100 millions d'euros.