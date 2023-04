Chèques-vacances : l'État débloque 1,3 million d'euros supplémentaires pour le dispositif en 2023

L'enveloppe du gouvernement grimpe. L'exécutif va augmenter en 2023 le soutien budgétaire de l'État à l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) avec 1,3 million d'euros de crédits supplémentaires sur un total de 3,4 millions d'euros, a annoncé le ministère du Tourisme jeudi. Cette cagnotte doit permettre à plus de 15.000 personnes de bénéficier d'une aide financière pour partir en vacances en 2023, sur "les 4,5 millions de salariés et travailleurs indépendants accompagnés chaque année par l'ANCV via le dispositif bien connu des chèques-vacances", a précisé la ministre Olivia Grégoire lors d'un point presse téléphonique.

Ces crédits vont notamment abonder le financement de trois programmes existants, dédiés aux personnes âgées dépendantes et à leurs aidants, aux femmes victimes de violence ou encore aux enfants pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse.