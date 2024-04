Coffre-fort en banque : à quoi il sert et combien il coûte ?

Les objets de valeurs, les souvenirs et les documents importants sont ceux que l’on craint le plus de perdre. Pour limiter au maximum le risque de cambriolage ou de perte, on peut louer un coffre-fort à la banque. Les prix de base restent abordables, mais varient beaucoup selon la taille et la valeur des objets déposés.

C’est une scène que l’on retrouve souvent dans les films de gangsters. La fine équipe débarque dans la salle des coffres de la banque. Là, des dizaines de placards sécurisés renferment des trésors ou des secrets et parfois des contenus improbables. Cette image d’Épinal entretient l’idée que les coffres-forts sont réservés à une élite. Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour en posséder un à la banque. Leur coût dépend en effet de la taille et de la valeur de ce qui est déposé. Si vous souhaitez juste protéger quelques objets importants, vous pourrez donc probablement vous permettre d’en louer un.

Pourquoi louer un coffre-fort ?

La question peut sembler naïve. Un coffre-fort sert bien sûr à protéger ses objets de valeur. Aujourd’hui, l’essentiel de notre argent est dématérialisé. Il est donc presque impossible de le voler à moins d’une escroquerie ou d’un piratage. Le coffre permettra donc de protéger des biens matériels que vous ne jugez pas sûr de garder chez vous. On pense évidemment aux risques de cambriolages, mais les incendies, les dégâts des eaux et autres catastrophes sont aussi à envisager. Il peut s’agir d’éléments de grande valeur pécuniaire (bijoux, lingots, objets de collection…) mais aussi de valeur sentimentale (bague de fiançailles, héritage familial, album photos ou disque dur). Enfin, vous pouvez y entreposer des documents très importants (titre de propriété, livret de famille, passeports…).

Combien coûte un coffre-fort ?

Lorsque vous louez un coffre-fort, la banque s’engage à assurer la surveillance et la protection de vos biens. Ce contrat fonctionne un peu comme une assurance puisque selon la valeur de ce que vous déposez, la location vous coûtera plus ou moins cher. La taille joue également. Si vous souhaitez entreposer des tableaux ou une collection de vases, le prix risque de grimper.

En règle générale, un coffre d’environ 30 litres vous coûtera autour d’une centaine d’euros par an et rarement plus de 150 euros. Ces chiffres valent cependant pour une valeur maximale qui tourne souvent autour de 30 000 euros. Si vous entreposez des biens pour un montant supérieur à celui prévu par le contrat, la banque ne sera pas tenue de vous rembourser en cas de vol ou de perte. Le niveau de protection augmente avec le prix de la location. Notez que c’est alors au client de prouver le prix des objets déposés dans le coffre, car le banquier n’a pas à savoir ce qui s’y trouve. Pensez donc à bien conserver les factures ou autres éléments de preuve, ailleurs que dans le coffre.

Dois-je déclarer le contenu de mon coffre-fort ?

Le coffre-fort est soumis aux règles du secret bancaire. En revanche, depuis 2020, les banques doivent fournir aux services fiscaux l’identité des personnes qui en détiennent un, et les éventuelles modifications du contrat. Cette règle vise à lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment. En revanche, le contenu et les opérations de dépôt ou de retrait restent secrets, sauf si la justice exige l’ouverture du coffre.