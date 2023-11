Comment clôturer le compte bancaire d'une personne décédée ?

Lors du décès d’un proche, certaines opérations doivent être effectuées avant le règlement de la succession. Il est notamment nécessaire de prévenir les banques dans lesquelles le défunt avait un compte. Elles vont ainsi pouvoir éventuellement les bloquer en attendant leur possible clôture.

Organiser sa succession n’est jamais une tâche plaisante, mais cela est nécessaire pour laisser à ses proches un héritage aussi confortable que possible et simplifier les démarches. Néanmoins, certains biens peuvent difficilement être clôturés, liquidés ou transmis à l’avance. C’est le cas des comptes en banque dont l’immense majorité des Français majeurs sont titulaires. Derrière ce terme, on retrouve aussi bien les comptes courants que les livrets d’épargne ou même des portefeuilles de titres boursiers. Selon la nature du compte et le montant de l’héritage, les héritiers devront accomplir différentes démarches.

Quand doit-on clôturer le compte d’un défunt ?

Lors du décès d’un proche, il appartient à ses ayants-droits d’informer la ou les banques dans lesquelles il possédait un compte. Il faut joindre l’acte de décès au courrier ainsi que la référence du compte. On peut également demander si le défunt détenait d’autres produits dans l’établissement. Cette démarche est importante, car elle entraînera le blocage automatique d’un compte individuel jusqu’à ce que la succession soit tranchée. Il est en revanche possible de débiter jusqu’à 5 000 euros pour régler les derniers frais de santé, les funérailles ou les impôts, si le compte est assez fourni. Les éventuelles procurations sont révoquées.

Un compte joint ou un compte indivis n’est pas bloqué automatiquement. Il est simplement transmis aux autres titulaires, qui deviendront aussi débiteurs d’un éventuel solde négatif. Néanmoins, le blocage peut être demandé par certains héritiers. Cela peut être nécessaire si une part significative des actifs du défunt était placée sur ces comptes. Les héritiers réservataires pourront ainsi s’assurer que le co-titulaire survivant ne dépense pas une part supérieure d’héritage que celle qui lui est légalement due ou léguée.

Comment clôturer le compte une fois la succession terminée ?

C’est donc la succession qui permettra de débloquer le compte en banque, d'en répartir le montant et de le clôturer. Si son solde était inférieur à 5 000 euros et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, la clôture peut être demandée par un héritier. Mais dans les autres cas, il faudra faire appel à un notaire qui transmettra un acte authentique à la banque.

On peut noter le cas particulier des comptes-titres. Eux aussi sont bloqués à l’annonce du décès. Mais une succession peut prendre du temps et il peut être important d’effectuer certaines opérations durant cette période. Par exemple de vendre des actions qui viennent d’augmenter. La banque peut être autorisée à le faire si l’ensemble des héritiers donnent leur accord.