Comment être sûr que ma maison de vacances louée sur Internet existe bien ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Comment être sûr que la maison que je viens de louer sur Internet pour mes vacances existe bel et bien ? Que ce n’est pas un mirage ?

Déjà, passez par une plateforme pour réserver et restez-y, pour signer et payer. Dans cette page, le leader de la location entre particuliers fournit une liste d’adresses mails officielle, qui garantit que vous n’êtes pas redirigé vers un site frauduleux. En général, les plateformes réclament aussi des preuves au bailleur avant de publier leur annonce. "Nous demandons une pièce d’identité recto-verso, un justificatif de propriété et une facture d’énergie de moins de trois mois", détaille Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces PAP.fr qui propose ce guide pour éviter les arnaques.

C’est un premier filtre, mais ça ne suffit pas, alors vous aussi, vérifiez le profil du loueur, les commentaires par exemple. "S’il n’y en a pas, c’est louche. S’il y en a beaucoup et qu’ils sont tous dithyrambiques, c’est louche aussi", alerte David Rodrigues, de l’association CLCV, qui défend les consommateurs victimes de fausses annonces.

Et enfin, le plus important pour la fin, ne donnez pas un centime avant d’avoir signé un contrat de location en bonne et due forme. "Dans le cas contraire, vous perdez forcément votre argent, car un simple échange de courriels ne suffit pas à prouver l’existence d’une location", poursuit-il.