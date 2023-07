Comment payer moins d’impôts lors d’un divorce ?

L’un des éléments les plus redoutés en matière de fiscalité du divorce est le « droit de partage ». La répartition des biens immobiliers et mobiliers du couple est, en effet, soumise à une taxe de publicité foncière. Longtemps fixée à 2,5 % du montant, elle a été réduite à 1 % en 2022. Mais sur l’ensemble des biens d’un couple, cela peut vite se chiffrer en milliers d’euros. Il convient donc de prendre garde à ne pas surestimer le montant de ses biens. Cette taxe ne peut en théorie s’appliquer que s’il y a bien un acte notarié lors de la séparation. Par conséquent, une vente opérée avant la dissolution du mariage et partagée par accord verbal pourrait échapper à cette fiscalité. Des époux qui souhaitent divorcer pourraient donc en principe vendre leurs biens communs et s’accorder à l’amiable sur la répartition du prix pour éviter le droit de partage.

Toutefois, de nombreux professionnels mettent en garde contre cette technique, souvent présentée comme une formule magique d’optimisation, mais dont le cadre est très complexe. Certains jugent que le régime matrimonial de communauté de biens ne permet pas d’exclure les meubles ou immeubles, mêmes vendus avant le divorce. D’autres mettent en garde contre la dissimulation de l’opération, qui pourrait être assimilée à une fraude fiscale, ou modifier le montant d’une prestation compensatoire. L’avis d’un professionnel du droit sera donc nécessaire.