Comment prévenir et gérer les fraudes en ligne sur son compte bancaire ?

La première règle en matière de fraude à la carte bancaire est de ne jamais communiquer ses informations (code et clé de sécurité) à un tiers, même si celui-ci semble de confiance. Ni votre banque ni aucun organisme ne vous demandera ces éléments. Ils ne doivent être utilisés que via un formulaire de paiement. Il est alors important de vérifier qu’il s’agit d’un site de confiance et sécurisé. Son adresse doit commencer par "https", et non "http". Évitez les sites dont vous ne connaissez pas la marque ou proposant des offres trop alléchantes.

La Commission nationale informatique et liberté (Cnil) déconseille d’enregistrer ses données bancaires sur son ordinateur ou téléphone. Ces machines ne présentent pas toujours des garanties d’inviolabilité suffisantes. Par ailleurs, il vaut mieux de ne pas effectuer de paiement en ligne via un réseau wifi public, plus vulnérable. Enfin, il est fortement conseillé d’opter pour une authentification multi-facteurs à chaque fois que le service est proposé. Obligatoire pour les banques et les services de paiement, elle consiste à demander au titulaire de la carte de confirmer son achat par un second moyen (SMS, application…). Si elle n’est pas infaillible, cette méthode a tout de même entraîné une réduction significative des arnaques en ligne, selon la Banque de France.