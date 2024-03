Comment refuser la carte de paiement sans contact ?

CB - Un client a été renvoyé de sa banque après un refus de carte de paiement sans contact et l'impossibilité de s'accorder sur une solution. Crainte d'un vol, de la fraude électronique ou de moins bien maîtriser vos dépenses... quelles que soient vos raisons, vous avez le droit de demander une carte non dotée de cette fonctionnalité. Voici comment procéder.

Plus de la moitié des cartes bancaires en circulation disposent de la fonction de paiement sans contact. L'an dernier, plus de 33 millions d'entre elles étaient en effet équipées de la technologie Near Field communication (NFC) qui permet de payer – grâce à des ondes – en approchant la carte à 3 ou 4 centimètres du terminal du commerçant sans avoir à taper son code secret. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter car les banques sont toujours plus nombreuses à la proposer, voire l'imposer, lors du renouvellement de carte.

Problème : il est parfois difficile de refuser une carte de paiement sans contact. L' UFC - Que Choisir rapporte en effet, ce lundi 11 janvier 2016, l'histoire d'un client du Crédit agricole de Rixheim (Haut-Rhin) mis à la porte après avoir engagé différentes démarches pour faire remplacer la carte Visa munie du NFC qu'on lui avait adressée lors du renouvellement par une carte du même type mais sans cette fonctionnalité.

Forcer la main des clients

Rassurez-vous. Contactée par metronews, l'Association française des usagers des banques ( Afub ) assure que le risque de se faire renvoyer pour avoir refusé ce type de carte est vraiment minime. Il n'empêche que "cette politique qui consiste à forcer la main des clients – sauf si ceux-ci font des démarches pour ne pas l'avoir – pose problème", dénonce Serge Maître, son secrétaire général. Voici ses conseils pour que tout se passe au mieux si vous n'entendez pas vous laisser imposer cette modification.

1 ⇒ Commencez par exprimer oralement votre refus à votre conseiller commercial. Celui-ci vous proposera alors sans doute de mettre hors fonction le système de paiement sans contact. Ce qui n'est pas équivalent à une carte non dotée de ce système. Car la possibilité de l'activer à un moment ou à un autre reste présente.

2 ⇒ Envoyez au directeur de votre agence un courrier recommandé avec accusé de réception, si votre conseiller s'est montré réticent à votre demande. Afin de leur rappeler leurs obligations, précisez que la Fédération bancaire française a affirmé dans un communiqué daté du 2 juin 2015 – dans le cadre des "Assises des Moyens de Paiemernts" organisées à Bercy par Michel Sapin – l'engagement des banques à "procéder gratuitement à un échange pour une nouvelle carte non équipée de la fonctionnalité sans contact".

3 ⇒ Saisissez les organismes d'Etat pour leur faire part de votre difficulté à conserver une carte bancaire sans cette technologie. Vous pouvez alors envoyer votre courrier à l'une des autorités (ou les deux) suivantes :

• L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75002 PARIS

• La Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF), 59 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS

