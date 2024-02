Comment s'y retrouver dans les frais liés aux produits financiers ?

Il est généralement recommandé de diversifier ses placements dans différents produits financiers. Chacun d’entre eux peut se voir appliquer des frais, selon leur fonctionnement ou vos opérations Ils prennent des noms variés, et les connaître permet de mieux gérer ses placements.

Laisser dormir son argent sur un compte courant n’est jamais une bonne idée. Cela revient à laisser sa valeur réelle baisser en raison de l’inflation. L’idéal est de varier les produits d’épargne ou d’investissement selon sa situation et ses besoins. Ils impliquent des frais de différentes natures. Pour éviter les mauvaises surprises et bien comprendre son contrat, les avantages et inconvénients de chaque produit, il vaut mieux connaître le sens de chaque expression.

Les frais liés à vos opérations

On distingue trois grandes familles de frais. La première est celle des coûts ponctuels, que l’on trouve dans presque tous les produits financiers. Il s’agit de frais facturés en raison d’opérations spécifiques. Les plus communs sont les frais d’ouverture d’un produit, parfois appelés aussi frais de dossier, et plus rarement frais de l’enveloppe d’investissement. À l’opposé, on peut se voir appliquer des frais de clôture ou de résiliation. Il ne faut pas les confondre avec les droits d’entrée ou de sortie, qui s’appliquent lors de la souscription à un placement collectif (comme une SCPI), ou de son abandon.

Les frais de transfert ou de virement de titres sont également assez classiques. Ils s’appliquent lorsque vous déplacez vos fonds d’un établissement financier vers un autre. Les honoraires du conseiller peuvent être compris dans des coûts ponctuels.

Des coûts peuvent encore s’appliquer lors des opérations d’achat sur les marchés financiers. On parle de frais de courtage, de frais de change si les opérations concernent des titres cotés dans une autre monnaie. Sans oublier la taxe sur les transactions financières.

Un peu plus subtils, il existe des frais d’arbitrage ou de changement de support. Ils surviennent lorsque vous modifiez la répartition de vos placements. Par exemple, vous avez investi sur des fonds en euros et souhaitez orienter votre argent vers des comptes titres. Enfin, les frais ou services règlement différé concernent les opérations dont le traitement est reporté à la fin du mois.

Quels frais peuvent être prélevés régulièrement ?

La deuxième grande famille est celle des coûts récurrents. Il s’agit essentiellement de frais liés à la gestion de votre placement par un professionnel. On parlera par exemple de frais de tenue de compte. Des honoraires de suivi de conseil peuvent là encore s’appliquer. Ils sont considérés comme des coûts récurrents lorsque le contrat prévoit un service sur la durée. Lorsque vous donnez mandat pour la gestion de vos comptes, vous pouvez là encore être facturé.

Dans le cadre de placements collectifs, des frais de gestion ou de transactions de fonds peuvent être mentionnés. Ils couvrent l’administration générale du produit financier.

Des frais en cas de performances inattendues

Enfin, il existe des frais accessoires. Là encore, ils ne concernent que les placements collectifs. En général, ceux-ci prévoient un objectif chiffré basé sur les tendances du marché attendues. Si jamais le gestionnaire du produit parvient à dépasser son objectif, il se rémunérera davantage au travers d’une prime, prélevée sur les revenus supplémentaires. On parle parfois de prime de "surperformance".