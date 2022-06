Comment trouver les aires d’autoroute les moins chères ? Le 20H vous répond

Panne sur l'autoroute : les tarifs des dépanneuses sont-ils encadrés ?

Oui, ils sont fixés chaque année par arrêté au mois de juillet. "C’est donc le même prix pour tout le monde et quelle que soit la nature de panne", nous explique Nicolas Bernard, rédacteur en chef d'AutoPlus, qui propose régulièrement des comparatifs de prix sur les dépannages. Actuellement, il faut compter 132,70 euros pour un véhicule léger (moins d’1,8 tonne) et une prestation forfaitaire, à savoir le déplacement aller-retour du professionnel, trente minutes de réparation et le remorquage si nécessaire. "C’est cher, mais c’est normal. Un dépannage sur autoroute n’est pas sans risque, d’ailleurs seules les entreprises agréées peuvent intervenir", poursuit-il.

Attention, ces tarifs sont majorés la nuit, les week-ends et les jours fériés. Ils n’incluent pas non plus les éventuelles fournitures ou les dépassements. "Pour toutes les prestations hors forfait, les prix sont libres. Vous avez donc intérêt à vous renseigner au préalable", conseille l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Comment réagir si vous êtes victime d’une panne sur l’autoroute ? Premier réflexe à avoir : sortir de sa voiture et se mettre derrière la glissière. "C’est le seul endroit où vous êtes en sécurité. Sur la bande d’arrêt d’urgence, votre véhicule peut tout à faire être percuté par un poids lourd", explique Christophe Boutin, délégué général de l’Association des sociétés françaises d’Autoroutes. Ensuite, pour contacter un dépanneur, vous devez trouver une borne d’appel orange. "Il y en a tous les deux kilomètres, vous serez mis en contact avec le PC sécurité de la société d’autoroute, qui vous enverra un dépanneur agréé", détaille-t-il. Il est aussi possible de se signaler sur l’application de la société d’autoroute où vous circulez. "En revanche, contacter directement son assurance auto est moins efficace si vous tombez en panne sur autoroute".

La DGCCRF met à disposition des automobilistes cette fiche-conseils.