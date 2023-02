Comment votre livret A pourrait financer la politique nucléaire du gouvernement

Connu comme le placement préféré des Français, il est aussi un moyen de financement privilégié de l'État pour ses projets d'intérêt général. Détenu par 55 millions de Français, soit près de 81% de la population, le Livret A pesait 375,4 milliards d’euros fin 2022 (soit près de 40% de l’encours total des produits de l’épargne réglementée), selon les dernières données officielles. Une épargne dont la popularité n’est plus à prouver, donc, et dont les fonds suscitent les convoitises de l'État.

Car si ce placement, dont la rémunération annuelle est passée à 3% en février, est réputé comme un atout pour une épargne facile, disponible et sans frais, une partie des fonds du livret A est utilisée par le bras financier de l'État, la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Depuis sa création en 1816, cette institution financière, placée sous la surveillance du Parlement, est en charge notamment de la protection de l’épargne populaire (livret A, Livret d'épargne populaire, Livret de développement durable et solidaire) et du financement des projets d’intérêt général, en priorité le logement social, la politique de la Ville et des projets des collectivités locales.