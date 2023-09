Commerce : le professionnel doit connaître les défauts des produits qu’il vend

En immobilier, lorsque vous achetez un appartement ou une maison, vous récupérez le bien en l’état. Le vendeur n’est pas responsable des vices cachés : difficile de contester en justice une fissure dans un mur ou une chaudière défectueuse. Pour éviter tout problème, un notaire conseille de faire intervenir un expert avant d’acheter. Au contraire, les commerçants de biens mobiliers doivent connaître les défauts des produits proposés, affirme la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un garagiste se voit obligé de reprendre un véhicule vendu défectueux. Non seulement, il doit rendre son prix, il doit également indemniser l'acheteur. Or, il se plaint de ne pas pouvoir prouver qu'il ignorait le défaut et qu’il reste de bonne foi. D’après lui, sa seule qualité de professionnel suffit à lui faire infliger une condamnation civile, selon lui contraire au procès équitable exigé par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il observe aussi que cette responsabilité s'applique au bénéfice d'un client qui peut lui aussi être un professionnel compétent.

Le Code civil dispose que le vendeur (et non le fabricant) doit répondre des vices cachés de l'objet vendu. La jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation lui interdit de prouver qu'il ignorait ces défauts.