Complémentaires santé : coup de chaud sur les cotisations en 2023

Souscrire une complémentaire santé coûte de plus en plus cher. L'UFC-Que Choisir dénonce ce mercredi "une nouvelle forte hausse des tarifs des complémentaires santé en 2023". Dans un communiqué, l'association de consommateurs fait état d'une "hausse médiane entre les tarifs de 2022 et ceux de 2023 de 7,1 %", "soit une augmentation médiane des cotisations de 126 euros sur l’année". Un consommateur sur cinq va même subir selon elle une hausse supérieure à 240 euros.

Cette augmentation est "encore plus importante que l'inflation", qui s'établit à 5,2% en 2022, souligne l'UFC-Que Choisir. Dans le détail, les assureurs (+9 %) et les institutions de prévoyance (+8,8 %) ont plus augmenté leurs tarifs que les mutuelles (+6,9%). L'association observe que "les trois leaders du marché ont eu la main lourde cette année" : d'après son enquête, Harmonie Mutuelle a augmenté ses tarifs de 9,1 %, Malakoff Humanis de 7,2 %, et Axa France de 9,7 %.