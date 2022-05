Contrôle fiscal : ce que l'on sait sur la nouvelle application Galaxie qui traque les fraudeurs

Toutes ces données collectées doivent permettre d'améliorer la détection de la fraude fiscale. Seuls certains agents de la Direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont habilités à consulter cet outil "pour mener des opérations de recherche, d'enquête, de programmation, de contrôle et de recouvrement de manquements fiscaux", comme l'indique l'arrêté du 31 mars. Galaxie remplace le dispositif "Transparence des structures écrans - TSE" créé en 2002.