Crédit immobilier : les assureurs vont bientôt couvrir les parents d'enfants gravement malades

Les assureurs se sont engagés à introduire, d'ici 2025, une garantie "Aide à la famille" dans leurs contrats d'assurance emprunteur. Les parents d'enfant malade devant arrêter de travailler seront ainsi aidés.

Accompagner son enfant malade sans se soucier de son crédit, c'est l'objectif de cette nouvelle extension de l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, cette garantie prend déjà en charge le paiement des mensualités de crédit en cas de décès, mais aussi en cas d’invalidité, de perte d’autonomie, d’incapacité temporaire de travail, ou encore parfois, en cas de perte d’emploi selon la couverture choisie.

Elle sera ainsi étendue d'ici 2025 aux assurés contraints de cesser partiellement ou totalement leur activité professionnelle afin de soutenir un enfant atteint d'une maladie grave, ou victime d'un accident de la vie, a indiqué mercredi 13 décembre le Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

Cette garantie, qui doit être mise en place au plus tard en juillet 2025 dans au moins un des contrats d'assurance emprunteur des assureurs, est conditionnée à la souscription d'une couverture incapacité temporaire de travail. Le CCSF - où siègent à parité des représentants des établissements financiers et des clients, des parlementaires et des représentants syndicaux - doit établir un bilan après un an, soit en 2026.

Dans une tribune publiée dans Le Monde en avril, 185 députés et 85 associations demandaient aux assureurs qu'ils acceptent d'inclure dans leurs contrats une "aide à la famille" afin de couvrir les parents confrontés à une telle situation. Pendant plusieurs mois, CNP Assurances a travaillé à cette extension avec le député du Nord Paul Christophe (Horizons). "C'est une belle victoire pour les familles", a immédiatement réagi l'élu sur X, saluant "l'implication pleine et entière du secteur".

Début 2023, CNP Assurances, numéro 1 de l'assurance emprunteur, avait par ailleurs été la première compagnie à proposer ce type de garantie après plusieurs mois de travail avec la fédération Grandir sans cancer. L'assurance prend désormais en charge 50% d'une mensualité de prêt maximal de 4000 euros, à hauteur de la quotité souscrite pour une durée de 14 mois maximum.

L'avis du CCSF ne précise pas le niveau de prise en charge des mensualités. À noter par ailleurs que les parents contraints de travailler afin d'accompagner leur enfant malade, handicapé, ou victime d'un accident, peuvent également bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).