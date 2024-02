Remboursement partiel de la taxe sur le GNR : la demande possible dès ce jeudi pour les agriculteurs

Les agriculteurs peuvent solliciter dès ce jeudi 1er février l'avance de 50% sur le remboursement de la taxe sur le gazole non routier (GNR), annonce Bruno Le Maire. Les versements sont censés être effectués dans un délai maximum de deux semaines.

La taxe sur le gazole non routier (GNR) est au cœur des revendications des agriculteurs. Son remboursement partiel peut d'ores et déjà être demandé, annonce ce jeudi 1er février le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Les versements seront quant à eux effectués dans un délai de "dix à quinze jours maximum", a-t-il précisé. Cette somme présentera ainsi une avance de trésorerie pour les intéressés.

Le gouvernement avait auparavant promis que la ristourne fiscale dont bénéficient les agriculteurs sur ce carburant serait appliquée dès l'achat à partir de juillet, et non plus a posteriori sur justificatif. D'ici là, ils peuvent "bénéficier de l'avance de 50% sur le remboursement de [la taxe sur le] GNR" dès à présent.