Bouclier tarifaire : les locataires de HLM sont-ils réellement protégés ?

Seulement, mercredi, lors de sa conférence de presse, Elisabeth Borne a précisé que le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité serait prolongé en 2023 "pour tous les ménages, pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes". "Évidemment, les HLM et les personnes qui vivent en HLM seront concernées par le bouclier tarifaire", a confirmé le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, ce jeudi matin, à la fois ceux se chauffant au gaz et à l'électricité.

Actuellement, seuls les logements sociaux utilisant le gaz bénéficient d'un bouclier, dont ils avaient pourtant été exclus à sa mise en place par le gouvernement en novembre 2021. La raison ? Ils dépendaient du chauffage collectif, et non individuel, comme les particuliers. Mais un décret publié au mois d'avril intégrait finalement à ce bouclier les logements chauffés par un chauffage collectif au gaz ou par un réseau de chaleur urbain utilisant du gaz naturel.

"Les logements chauffés au gaz et non éligibles au tarif réglementé de vente (copropriétés, logements sociaux, logements chauffés par un réseau de chaleur, etc.) pourront bénéficier d'une compensation visant à couvrir la hausse des prix de marché", indiquait Matignon dans un communiqué daté du 16 février. Ainsi, les locataires, qui ne paient pas directement leur gaz pour se chauffer, mais reçoivent la facture de leur bailleur, devaient en voir les effets répercutés sur leurs charges.