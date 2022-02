Épargne : catalogue des investissements risqués

Les cryptomonnaies attirent de plus en plus d’investisseurs partout dans le monde. Les Bitcoin, Ethereum ou autres Ripple s’échangent sur des plateformes virtuelles et ne dépendent d’aucune banque ou institution pour fonctionner. Leur valeur n’évolue qu’en fonction de l’offre et de la demande et beaucoup de ces monnaies déterminent un nombre maximum de jetons disponibles. Décentralisé et non contrôlé, elles reposent sur la blockchain, une technologie qui permet au réseau d’examiner et d’approuver les transactions. Cette base de données permet de stocker d’importants volumes d’informations.

Les cours de ces cryptomonnaies varient fortement : hyperspéculatives, elles peuvent dévisser de 25 à 30 % et s’envoler dans les mêmes proportions en quelques jours seulement. Si l’appât du gain paraît séduisant (pas impossible de doubler sa mise en quelques heures), le risque de perte demeure extrême et imprévisible. Certains experts refusent d’ailleurs de qualifier ces nouveaux véhicules de placements et les déconseillent fortement à leurs clients. Notez enfin que les plateformes qui hébergent et distribuent ces monnaies virtuelles sont victimes de fréquents hackings. Des arnaqueurs volent les cryptomonnaies des utilisateurs qui ne disposent d’aucune assurance pour se retourner contre leur plateforme. En outre, les hébergeurs se situent à l’étranger et il vous faudra déclarer aux impôts que vous détenez un compte à l’étranger. L’État taxe vos gains à hauteur de 30 %.