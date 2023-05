Impôts, résiliation des contrats d'assurance, taux d'usure... Ce qui change au 1er juin

Dès jeudi, il sera désormais possible de mettre fin à son contrat d'assurance souscrit en ligne "en trois clics", une nouveauté mise en place par le gouvernement. Les contrats déjà en cours, mais aussi à venir sont concernés. Seule condition : la résiliation en ligne est possible si le contrat a été conclu par voie électronique. L'exécutif espère ainsi faciliter les résiliations pour permettre aux consommateurs qui le souhaitent de se rediriger rapidement vers un nouveau contrat. C'est aux compagnies d'assurance de mettre à disposition de leurs clients sur leur site un bouton spécifique, permanent et facile d'accès. De nombreux autres services devraient être aussi concernés prochainement, comme la téléphonie et l'électricité.