Déclaration d’impôts : les corrections, c’est jusqu’à quand ?

Pour une déclaration en ligne, si vous vous apercevez d'une erreur ou d'un oubli après la clôture de la campagne de déclaration de revenus et après la réception de votre avis d'imposition, pas de panique, il existe un service de correction. Il est ouvert depuis la mi-août et le restera jusqu'au 14 décembre, détaille le site service-public. Pour cela, il suffit de se rendre sur son espace personnel sur le site impots.gouv.fr et de cliquer sur "Accéder à la correction en ligne" puis "Corriger". Attention, passé le 14 décembre, plus aucune modification ne sera possible et la procédure n'est pas réalisable sur smartphone ou tablette.

Pour une déclaration papier, après la date de limite de dépôt et à réception de votre avis d'imposition, il est également possible de demander une modification de certains éléments. Une correction qui est possible jusqu'au 31 décembre. Pour cela, il faut déposer une réclamation en mentionnant vos noms, prénoms, adresse et signature manuscrite. Il faut y joindre le motif de la réclamation accompagné des justificatifs utiles, précise le site impots.gouv.fr. Il est aussi possible d'effectuer les modifications en se déplaçant au guichet du Service des impôts des particuliers ou en téléphonant au centre des Finances publiques.

À noter que la rectification de la déclaration d'impôts après la date limite de dépôt n'entraîne aucune pénalité et génère automatiquement l'édition d'un nouvel avis d'imposition. Les nouveaux éléments n'apparaîtront pas non plus immédiatement dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source" et n'y seront intégrés qu'une fois que la déclaration rectificative aura été traitée.