Déclaration d’impôts : cette case qu'il faut absolument remplir si vous avez pris votre retraite en 2023

La plupart des contribuables ont déjà reçu leur déclaration d’impôts pré-remplie. Pour ceux qui sont partis à la retraite en 2023, il faudra prendre soin de réaliser une petite opération. La prime de retraite parfois versée par l’employeur doit être indiquée séparément pour éviter un surcoût.

Depuis quelques semaines, il est possible de remplir sa déclaration des revenus perçus en 2023. Selon votre département de résidence, vous avez jusqu’au 23 mai, au 30 mai ou au 6 juin pour le faire. Dans l’immense majorité des cas, cette déclaration se fera en ligne, le format papier n’étant désormais toléré que sous certaines conditions restrictives. De même, en dehors de certains primo déclarants, les contribuables reçoivent une déclaration pré-remplie, basée sur les éléments précédemment indiqués et les transmissions de l’employeur au fisc. Il faut cependant vérifier que tout a bien été pris en compte. L’époque du départ à la retraite est notamment une période de changements fiscaux. Un oubli peut vite conduire à payer un supplément.

Déclarer sa prime de retraite aux impôts

Si vous avez pris votre retraite en 2023, il vous faudra peut-être faire une manipulation supplémentaire sur votre déclaration. Elle concerne votre indemnité de départ à la retraite, plus couramment appelée prime de départ à la retraite. Elle est versée par l’employeur dès lors que vous avez passé plus de dix ans dans l’entreprise. Son montant peut aller, selon les cas et l’ancienneté, d’un quart à plusieurs mois de salaire. En principe, l’employeur communique le montant de la prime au fisc. Il est possible que, dans votre déclaration pré-remplie, elle s’additionne aux salaires perçus en 2023. Il faut donc réaliser une petite opération pour la différencier de ces revenus. Vous devez alors soustraire le montant de la prime de vos revenus et reporter son montant total dans la case 0XX de la déclaration 2042 C complémentaire.

Comment est imposée la prime de départ en retraite ?

Ce n’est pas une opération à négliger. En effet, dans le cas contraire, votre prime risque de faire sensiblement gonfler vos revenus. Vous serez alors imposé sur le montant total et pourriez même passer dans une tranche supérieure. En revanche, la prime de départ en retraite, lorsqu’elle est clairement identifiée, n’est imposée que sur un quart de son montant.

Attention, selon les cas, cette prime est imposable à divers degrés. Si vous partez en retraite de votre plein gré, vous serez taxé normalement sur le quart du montant. Si vous faites valoir vos droits dans le cadre d’un plan social, le montant de l’indemnité de départ est alors totalement exonéré. Dans le cas particulier d’une mise à la retraite d’office par l’employeur, le montant est exonéré dans une certaine limite. Elle peut être fixée par une convention collective ou par la loi. Ce seuil légal est cependant assez élevé. Il correspond à cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 231.840 euros en 2024. Et si la convention collective prévoit un seuil inférieur, c’est le chiffre le plus favorable au contribuable qui est retenu.