Déclaration de revenus 2024 : cette case à remplir pour que votre quotient familial soit majoré

Pour la zone 1 (départements numérotés de 1 à 19), la date limite de déclaration d’impôts est ce jeudi 23 mai, à 23 h 59. Le quotient familial est "un système qui divise le revenu imposable en un certain nombre de parts" et vous donne ainsi droit à une réduction d’impôt. Si vous hébergez une personne invalide, vous devez absolument remplir les cases R ou T de votre déclaration pour avoir droit à ces ristournes.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour remplir et valider votre déclaration d’impôts 2024 ! En effet, pour la zone 1 (départements numérotés de 1 à 19), la date limite de déclaration est le jeudi 23 mai, à 23 h 59. Une échéance fixée le 30 mai à 23 h 59 pour la zone 2 (départements numérotés de 20 à 54) et le 6 juin pour la zone 3 (départements numérotés de 55 à 95, ainsi que les départements d'Outre-mer). Il est alors encore temps de vérifier que vous n’avez pas oublié de remplir cette case qui peut vous permettre de bénéficier d’une majoration de votre quotient familial si vous hébergez un parent ou une connaissance en situation d’invalidité. Quelle est cette case et comment obtenir cette majoration ? On vous explique tout.

Qu’est-ce que le quotient familial ?

Premièrement, qu’est-ce que le quotient familial ? Selon l'article 193 du Code général des impôts (CGI), le quotient familial est "un système qui divise le revenu imposable en un certain nombre de parts". Il est déterminé par l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration annuelle d’impôts et est fixé en fonction de votre situation personnelle et familiale et du nombre de personnes à charge.

Et si vous hébergez un proche ou une connaissance invalide, l’administration vous donne droit à une part supplémentaire de votre quotient : une demie pour la personne à charge et une demie pour l’invalidité. Cependant, pour bénéficier de cette aide, trois conditions sine qua non : la personne hébergée ne doit pas être votre conjoint ou votre enfant, elle doit être titulaire d’une carte d’invalidité et doit vivre sous votre toit.

Jusqu’à 7 030 euros de réduction d’impôt

Comme le quotient familial détermine votre réduction d’impôt, lors de votre déclaration de revenus, il est impératif que vous remplissiez la case R, en indiquant l’année de naissance de la personne invalide ainsi que son nom, son prénom et son lieu de naissance. Cependant, cette aide est plafonnée à hauteur de 1 759 euros par demi-part, soit 3 518 euros, auxquels s’ajoute "une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 1 753 euros", selon Bercy. Au total, le montant de la réduction d’impôt est plafonné à 5 271 euros.

Si vous vivez seul(e), ce coup de pouce peut aussi vous être alloué : pour vous, il vous suffira de cocher la case T. À la part de quotient supplémentaire attribuée à la personne invalide citée précédemment, Bercy ajoute une demi-part de plus. Ainsi, "chacune de ces deux demi-parts donne droit à un avantage en impôt limité à 1 759 euros et la demi-part liée à l’invalidité à un avantage limité de 3 512 euros". Soit une ristourne maximum liée au quotient familial de 7 030 euros.