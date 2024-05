Déclaration de revenus 2024 : cette petite subtilité vous permet de payer beaucoup moins d’impôts

Un dispositif de déduction fiscal permet de déduire de son revenu net imposable, les versements sur un PER. Ce dispositif, appelé "enveloppe Fillon" se trouve à la page 3 de vos avis d’imposition. Dans certains cas, il permet de changer de tranche et donc de payer moins d’impôts.

Il reste encore quelque temps avant de remplir la déclaration de revenus. Pour les Français qui ne se sont pas encore penchés sur la question, ils ont la possibilité d’étudier la page 3 en détail, car celle-ci cache un dispositif méconnu qui permet de faire baisser le revenu net imposable. Il s’agit de l’enveloppe Fillon. On vous en dit un peu plus.

Qu’est-ce que l’enveloppe Fillon ?

Il s’agit d’une enveloppe fiscale disponible pour tous les contribuables. Elle permet de déduire de son revenu imposable les versements volontaires sur un plan d’épargne-retraite (PER) ou un plan d'épargne-retraite populaire (PERP). Il s’agit de produit d'épargne à long terme et il "faudra attendre le départ à la retraite (sauf cas de déblocage exceptionnel) pour toucher une rente viagère ou un capital", précise le site service-public.fr. Il faudra reporter le versement volontaire à la page 3 de la déclaration d’impôt parmi les charges déductibles.

Les sommes sont déductibles des revenus imposables de l’année dans la limite d’un plafond fixé pour chaque membre du foyer fiscal. Le calcul varie en fonction du statut professionnel. Pour un salarié, il correspond à 10 % des salaires et traitements déclarés sur la déclaration de revenus de l'année précédente. Pour un travailleur indépendant, le plafond est égal à 10 % des revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfice agricole) déclarés sur la déclaration de l’année passée. Peu importe la situation, le plafond est toujours au minimum de 4 399 euros et au maximum de 35 194 euros.

Basculer dans une tranche d’imposition inférieure

Une fois reporté sur la page 3, il est possible d’obtenir une déduction dans la limite du plafond. Cette déduction est calculée en fonction du taux marginal d’imposition associé à la tranche du contribuable. Cela peut être très intéressant, car elle peut faire basculer d’une tranche à une autre, inférieure, et les contribuables aux tranches imposables élevées ont là un avantage non négligeable.

Par ailleurs, le site service-public.fr précise que "si vous n'utilisez pas tout ou partie de votre plafond de déduction, vous pouvez le reporter sur les trois années suivantes". De ce fait, les plafonds non utilisés peuvent être cumulés et il est possible d’augmenter le plafond de déduction les trois années suivantes.