Impôts : première déclaration, dates… Ce qu’il faut savoir sur la campagne 2022

Cette fois, elle est bel et bien lancée. La campagne pour la déclaration de revenus 2022 s’est ouverte le 7 avril dernier avant d’être interrompue en ligne durant près de trois jours entre le 9 et le 11 avril, en raison d’erreurs de pré-remplissage. Un couac désormais résolu, et les Français peuvent se rendre sur le site impots.gouv.fr pour déclarer leurs revenus perçus en 2021.