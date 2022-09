Démarchage téléphonique : ce qu’un professionnel doit respecter !

Pour renforcer encore la législation contre le démarchage abusif, le gouvernement promet depuis plusieurs mois un décret. Il mettrait en place des tranches horaires pendant lesquelles le démarchage reste autorisé. Début 2021, le gouvernement proposait de laisser sonner les téléphones du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et les samedis de 10 h à 18 h, avec un répit d’une heure le midi en semaine, et deux heures le samedi. Le projet prévoyait de permettre aux entreprises de contacter une même personne jusqu’à quatre fois par mois, et ce, même si celle-ci a refusé la proposition commerciale dès le premier appel. Le décret d’application n’a jamais été publié au journal officiel. Mais répondre à un démarchage en dehors de ces horaires semble peu probable. Il vaut mieux d’ores et déjà les respecter.