Donation et fiscalité : comment éviter les droits de succession ?

Il est donc opportun d’anticiper la transmission de son patrimoine lorsque celui-ci est important ou que l’on a peu d’enfants. L’idéal est de procéder à une première donation avant 65 ans pour avoir la liberté d’en effectuer une deuxième. De plus, une donation précoce est généralement plus utile à un ménage, qui aura souvent davantage de projets à concrétiser que lorsqu’il approche de la retraite.

L’abattement de 100 000 euros englobe tous les biens mobiliers et immobiliers : bijoux, véhicules, meubles, ou maison… Dans le cadre d’un bien immobilier, ce montant peut rapidement être dépassé. Une solution est de passer par la donation de la nue-propriété. Le donateur conserve l’usage du bien et la valeur de la donation est donc revue à la baisse. Les dons en somme d’argent sont plus strictement encadrés. Ils ne peuvent représenter plus de 31 865 euros tous les 15 ans.

Tous les biens ne sont pas imposables de la même façon. Certains bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe. C’est notamment le cas des œuvres d’art données à l’État, des monuments historiques ou encore de certains immeubles selon la date d’acquisition ou leur destination. Par ailleurs, le régime concernant la donation aux enfants est le plus favorable. Le montant de l’abattement est réduit si la transmission se fait directement aux petits-enfants, entre frères et sœurs, etc. On pourra en revanche multiplier les donations aux différents membres de sa famille afin d’additionner les abattements.