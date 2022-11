Mon employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle ? Le 20H vous répond

Mon employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle ?

Oui, d’ailleurs, il a plutôt intérêt à le faire, nous explique Carole Vercheyre-Grard, avocate en droit du travail, qui a écrit plusieurs articles à ce sujet sur son blog. "En cas de rupture conventionnelle, votre employeur doit obligatoirement vous verser une indemnité, proportionnelle à votre ancienneté et à votre salaire", explique-t-elle.

Vous pouvez faire une simulation sur ce site proposé par le service public. "D’un point de vue financier, votre employeur a plutôt intérêt à ce que vous démissionniez", conclut-elle.

Dans le cas d’une démission, le salarié est doublement perdant : il ne touche pas d’indemnité, et il n’a pas non plus droit aux allocations chômage, comme le rappelle le site de Pôle Emploi.