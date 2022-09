Échéances, prélèvement automatique ou étalement : ce qu'il faut savoir sur le paiement de la taxe foncière 2022

Si vous avez à payer un montant inférieur ou égal à 300 euros, vous pouvez également régler en ligne ou via l'adhésion au prélèvement à échéance. Mais vous pouvez aussi régler la somme par chèque ou TIP SEPA si votre avis comporte un talon de paiement. Il est possible aussi de régler cette somme en espèces ou par carte bancaire auprès d'un buraliste ou d'un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques (DGFIP).

À noter : si vous souhaitez étaler le paiement de vos taxes foncières pour 2023, vous pouvez d'ores et déjà adhérer au prélèvement mensuel. La demande d'étalement doit en principe être effectuée au plus tard le 30 juin, mais vous pouvez faire une demande exceptionnelle, en cas de difficultés financières, via la messagerie sécurisée de votre compte en ligne.

Pour tout conseil au sujet de la taxe foncière, il est possible de contacter la DGFIP via la messagerie sécurisée de votre espace particulier en ligne, ou bien d'appeler le 0.809.401.401 (appel gratuit + coût de l'appel).