J’ai démissionné pour suivre mon conjoint muté, puis-je prétendre aux allocations chômage ? Le 20H vous répond

"Vous devez vous inscrire auprès de l’agence de votre nouveau lieu de résidence, et non l’ancien ! Vous devrez fournir un certain nombre de justificatifs, pour prouver à la fois votre lien avec la personne mutée et sa mutation professionnelle", poursuit-on à Pôle Emploi.

À noter que d’autres cas spécifiques de démission donnent également droit à des allocations chômage : si vous avez suivi votre conjoint à l’étranger par exemple.