Énergie, livrets d’épargne, péages… Ce qui change au 1er février 2022

Ils n’avaient plus augmenté depuis 2012. À compter du 1er février, l’État relève les taux des livrets réglementés. Celui du livret A passe de 0,5 à 1 %. Le ministre de l’Économie dit tenir compte du taux d'inflation moyen des six derniers mois et des recommandations de la Banque de France. Son cousin du développement durable et solidaire (LDDS) bénéficie également d'une revalorisation de 1 %.

Destiné aux plus modestes, le Livret d'épargne populaire (LEP) passe de 1 à 2,2 % d’intérêt. Un livret dont le gouvernement regrette qu’il reste sous-utilisé alors que la moitié des Français y serait éligible. Pour y avoir droit, vos revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds (20 296 € pour une part si vous habitez en métropole, par exemple).