Énergie : chez Mint, d’étranges factures en surchauffe

Sur les réseaux sociaux, c’est la panique. Des centaines de clients de Mint Energie s’interrogent, demandent des conseils, s’entraident et envisagent une action de groupe en justice. Mint Energie a prélevé leur compte bancaire de sommes jusqu’à 10 fois supérieures aux échéances prévues par leurs contrats. Des mouvements bancaires que beaucoup ne peuvent pas assumer.

TF1 INFO a pu recueillir le témoignage de Romain, l’une des victimes. En avril 2019, il se tourne vers Planète Oui pour se fournir en énergie verte. Il paye 100 € de gaz et 20 € d’électricité par mois pour son appartement de 60 m². Fin 2021, il déménage et décide de rester chez Planète Oui pour sa maison pas beaucoup plus grande. Début 2022, son fournisseur est placé en liquidation judiciaire et Mint Energie rachète l’ensemble de la clientèle. Fin mars, il reçoit deux e-mails du nouvel opérateur lui indiquant que le 1er mai, Mint Energie appliquera une "évolution tarifaire" de ses contrats. Mint lui annonce qu’il paiera désormais 240 € de gaz et 454 € d'électricité, en lui promettant une consommation électrique de 21 000 kilowattheures (kWh) par mois, comme s’il vivait dans un 190 m² entièrement chauffé à l’électrique. "J’ai fait mon relevé de compteur en arrivant dans mon logement en septembre : en 7 mois, je n’ai consommé que 950 kWh", conteste Romain. Or, dès le 5 avril, son compte se voit prélevé d’un montant de 694 €. "C’est démentiel, au-delà de l’entendement", s’exclame Romain qui a déjà résilié.

Impossible de joindre l’opérateur. Sur les réseaux sociaux, Mint répond parfois à certains "analyser la situation et revenir vers vous". Romain reçoit ensuite une facture de régularisation de Planète Oui lui demandant de régler 1 880 € pour ses consommations de novembre à février. "J'aurais consommé 15 000 kWh de gaz en 4 mois, ce que consomme une famille dans l'année", s’insurge-t-il. Il a immédiatement bloqué les prélèvements à venir auprès de sa banque.