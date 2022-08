Entreprises : avez-vous été plus ou moins augmenté que les autres salariés du privé ?

La hausse est de 0,7 point pour les OETAM et de 0,5 point pour les cadres "par rapport à l'année 2021 durant laquelle les gels salariaux se faisaient pleinement sentir", observent les auteurs. En tenant compte des dispositifs de rémunération variable individuelle et collective, les augmentations médianes sont de 3,7% et 3,0% respectivement pour les OETAM et les cadres.

Cette hausse, déjà importante, devrait continuer en 2023. Les budgets d'augmentation prévisionnels pour l'année prochaine sont de 3,5% pour les premiers et de 3% pour les seconds, un "niveau historiquement haut", affirme Deloitte.

Autre enseignement : malgré de nouvelles mesures législatives, l'égalité salariale femme/homme ne progresse pas et même recule, l'écart salarial moyen s'élevant à 3,7% en 2022 (3,7% en 2021 et 3,3% en 2017, date de mise en œuvre de l'index égalité). L'écart s'établit à 2,1% pour les OETAM. Il est plus marqué pour les cadres (5,0%).