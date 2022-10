5 manières d’investir pour compenser l’inflation sans perdre d’argent

Le jargon financier nous laisse parfois songeurs. Les fonds structurés représentent pourtant un bon moyen d’investir aujourd’hui. Il s’agit de produits financiers combinant plusieurs actifs : actions, indices boursiers, titres, etc. L’avantage de ces supports : ils offrent une protection totale ou partielle du capital investi. Vous en connaissez la durée de vie (ou maturité), la performance et la capacité de protection de votre capital contre la baisse du marché à l’avance. Avec la remontée des taux et l'agitation sur les marchés, les produits structurés bénéficient d'un environnement porteur. "Certains produits disposent de garanties élevées et de coupons intéressants. Vous pouvez rappeler vos produits avant le terme si les conditions sont garanties. L’argent travaille, offre des dividendes chaque trimestre et vous récupérerez votre capital au terme du contrat. Les tickets d’entrée démarrent dès 1000 €", observe Emmanuel Bourriez. Notez que ces fonds structurés peuvent faire l’objet d’un volet de votre contrat d’assurance-vie.

Vous pouvez toujours directement miser en bourse. Frédéric Rollin rappelle que les actifs des actions nous protègent contre l’inflation : "Les profits des entreprises grimpent avec les prix et elles vendent plus cher." Préférez celles qui distribuent davantage de dividendes et dont les valorisations restent basses. Mais attention, il s’agit d’un investissement sur du très long terme et que vous ne pourrez pas vendre dès que vous n’aurez pas récupéré votre mise. L’opération demeure davantage risquée, surtout avec un taux d’inflation aussi élevé : elle augmente le coût de financement des entreprises cotées et réduit leurs marges. Si vous investissez dans un fond structuré par un panier d’action, vous pourrez encaisser la chute de l’une d’entre elle puisqu’elle ne constitue pas la totalité de votre capital.