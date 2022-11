Achat immobilier : les Français au bord du pétage de plomb !

"Il faut investir en immobilier pour préparer sa retraite", "le meilleur investissement, c’est la pierre" ou encore "l’immobilier est le placement le plus sûr". Ces phrases, tout le monde les a déjà entendues. Mais l’investissement immobilier s’est compliqué au fil du temps et on assiste depuis quelques années à un désenchantement.

La législation complique la vie des propriétaires qui peuvent se retrouver désemparés face à un locataire mauvais payeur. Entre la trêve hivernale, les squatteurs ou le non-paiement des derniers mois de loyer avant un départ, les propriétaires peuvent vite voir leur investissement immobilier se transformer en gouffre financier, source de stress.

Avec l’évolution des normes, le résultat du diagnostic énergétique peut être rédhibitoire pour louer son bien. Et engager des travaux de rénovation coûte extrêmement cher… Avec l’inflation, les coûts des travaux ont augmenté parfois pour certains matériaux de 23 % depuis 2021 ! Si on ajoute une hausse de la taxe foncière sans précédent cette année et qui devrait se poursuivre avec la suppression de la taxe d’habitation, on comprend que beaucoup de Français veulent arrêter de placer leur argent en immobilier locatif.

Bon à savoir :

De plus en plus de grandes métropoles sont soumises au plafonnement des loyers. Il est aujourd’hui compliqué d’investir à des rendements supérieurs à 3,5 % nets dans les villes les plus prisées. Il est d’ailleurs même recommandé aux propriétaires bailleurs de vendre leur bien pour engranger leur plus-value et la réinvestir ailleurs.