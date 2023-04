Comment placer sa trésorerie d’entreprise ?

• Meilleur placement de trésorerie d’entreprise n°1 : la SCPI

Les SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier prennent la première place de ce classement des meilleurs placements pour placer l’argent de sa société. Les SCPI ne sont, en effet, pas réservées aux investisseurs particuliers. Il est tout à fait possible d’investir dans une SCPI avec une société.

Le principe : une SCPI va posséder un important patrimoine immobilier qu’elle va gérer et reverser les loyers à ses investisseurs directement sur leur compte courant.

Une formule simple qui séduit de plus en de plus, comme en témoigne Grégorie Moulinier, fondateur de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), la plateforme leader de l’investissement en SCPI en ligne : "Avec les SCPI, il est possible d’investir l’argent d’une société en immobilier de façon simple et sans avoir à assurer une gestion. Nous avons noté une augmentation considérable des appels de chefs d’entreprises ou gérants de SCI au 01.44.56.00.23. Et pour cause ! Les rentabilités des SCPI peuvent dépasser les 6 % nets !"

Bon à savoir : si normalement les rendements des placements de société sont soumis à l’impôt sur les sociétés, il existe des moyens d’optimisation avec les SCPI Européennes.

Avec une prise de risque maîtrisée et un rendement attractif, les SCPI ne sont pas réservées aux investisseurs particuliers et font un excellent placement pour la trésorerie de société.

Exemple d’investissement d’une personne morale (SCI ou Société Civile Immobilière) en SCPI : pour 50 000 € investis en SCPI à 6 %, la SCI peut espérer encaisser un loyer net de 250 € par mois directement versés sur le compte courant de la SCI.

• Meilleur placement de trésorerie d’entreprise n°2 : le compte titres de société

Le compte titres de société permet d’investir en bourse avec une entreprise. Bien entendu, il est conseillé de choisir une gestion entièrement pilotée de son compte titres au risque de devoir assurer une gestion chronophage des titres, non compatible avec l’activité de chef d’entreprise.

Si les rendements peuvent être intéressants, il faut garder à l’esprit que le risque est assez important. Ce placement est donc à réserver pour du très long terme et pour des chefs d’entreprises amateurs de marchés financiers.

• Meilleur placement de trésorerie d’entreprise n°3 : le compte à terme de société

Le compte à terme de société ou dépôt à terme n’est pas en soi un placement extraordinaire, mais il est aux entreprises ce que les livrets sont aux particuliers. Les taux de rendement espérés oscillent généralement entre 2 et 3 %.

On conseille d’y investir si l’on anticipe un besoin des fonds dans un avenir proche. Autrement, il vaut mieux investir sur d’autres placements de trésorerie comme les SCPI par exemple.