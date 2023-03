Quel placement permet de toucher jusqu'à 500 euros par mois sur son compte courant ?

Les méthodes miracles ne manquent pas, mais intéressons-nous à ce qui relève du réaliste et du possible. La méthode la plus simple pour se créer des revenus passifs, c’est-à-dire des revenus qui ne nécessitent pas de travailler, est de placer son épargne disponible sur un support rentable.

Bon à savoir : en conservant trop d’épargne sur des supports mal rémunérés comme les assurances-vie en fonds euros ou des livrets d’épargne réglementés (livret A ou LDDS), les Français perdent de l’argent sans s’en rendre compte.

En effet, les taux de rendement des placements bancaires et des fonds euros des assurances-vie sont aujourd’hui en dessous de l’inflation. Celle-ci a été de plus de 5 % en 2022 et les récentes déclarations des distributeurs alimentaires laissent à penser que l’inflation va continuer à un niveau élevé sur l’année 2023 et l’année 2024 !

On comprend qu’il y a urgence à placer son argent à un taux plus élevé que l’inflation.

Grégoire Moulinier, fondateur de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), site d’information spécialisé sur la SCPI en témoigne : "Les Français épargnent beaucoup. Nous recevons ainsi beaucoup d’appels au standard de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23) de gens qui ont accumulé des sommes importantes après des années d’activité sans prendre conscience que cet argent pouvait être mis à profit et travailler pour eux. Nous les aidons à avancer pas à pas pour se créer une vraie rente mensuelle et pour cela, nous leur faisons découvrir le placement SCPI qui peut rapporter jusqu’à 6 % ou plus, un taux au-dessus de l’inflation".

Le placement SCPI est en effet la meilleure manière de percevoir des revenus en plus de son salaire ou de sa retraite tous les mois sur son compte courant. L’avantage de ce placement est qu’il peut se faire en ligne directement de chez soi et de façon sécurisée.