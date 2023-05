Où investir son cash ?

Les SCPI permettent aux investisseurs d’accroître leur patrimoine immobilier sans gestion et de percevoir des revenus complémentaires, en 2023, elles s’imposent comme le "bon plan" pour investir son cash. Avec des rendements pouvant atteindre 7 % le placement séduit de plus en plus d’épargnants aux situations patrimoniales très diverses. Le placement SCPI est notamment idéal pour préparer sa retraite, anticiper sa transmission ou simplement accroître son niveau de vie face à la forte inflation que nous connaissons.

Les SCPI, c’est quoi ? Ce sont des sociétés qui investissent dans une multitude de biens immobiliers, situés en France ou en Europe, et dont les équipes gèrent, pour le compte des épargnants, les relations avec les locataires et le développement des parcs immobiliers. Les épargnants perçoivent sur leur compte des revenus fonciers mensuels proportionnels à leur investissement.

Exemple : un investissement de 50 000 € réalisé sur des SCPI donnant un rendement moyen de 7 % par an. L’épargnant perçoit alors sur son compte bancaire un complément de revenus mensuels qui avoisine 290 €, de quoi augmenter son pouvoir d’achat même en période d’inflation.

Investir son cash ne doit plus relever du casse-tête, il existe des pistes, comme le placement SCPI qui permettent de préserver son pouvoir d’achat tout en diversifiant son patrimoine. L’atout des SCPI est qu’il est possible d’accroître son capital progressivement, ainsi d’acquérir de nouvelles parts de SCPI dès qu’on possède du cash disponible. Alors n’attendez plus pour transformer votre cash en SCPI et faire travailler votre argent jusqu’à 7 % de rendement.