Où investir un héritage pour lui faire honneur ?

Percevoir un héritage que ce soit financier ou immobilier peut s’avérer être une source d’angoisse pour le bénéficiaire s’il n’est pas utilisé à bon escient. Pour autant, c’est de sa responsabilité que de valoriser cet héritage qui n’est autre que le résultat du travail d’une vie de ses parents ou grands-parents.

- Que faire de l’argent perçu lors d’un héritage ?

Percevoir une somme d’argent lors d’un héritage provient souvent de l’épargne des différents livrets réglementaires et des assurances-vie du défunt.

Investir de nouveau cet argent sur des livrets bancaires ou en assurance-vie fonds euros serait une véritable erreur. Dans l’environnement actuel, il paraît inconcevable d’épargner son argent sur un support dont la performance est inférieure à l’inflation (5,2 % d’inflation en 2022).

Le placement SCPI se démarque par son taux de rendement supérieur puisqu’il peut atteindre plus de 6 % net. Que vous ayez 20 000 € ou plusieurs centaines de milliers d’euros à investir, la SCPI est la bonne solution pour investir l’argent d’un héritage sur l’année 2023.

- Que faire des biens immobiliers perçus lors d’un héritage ?

Conserver les biens immobiliers perçut lors d’un héritage peut paraître, dans un premier temps, une solution simple et rentable. Néanmoins, la gestion d’appartements locatifs n’est pas évidente et peut réserver de mauvaises surprises (loyers impayés, dégradations, etc.).

La meilleure solution dans ce cas de figure est de vendre les appartements pour placer immédiatement la somme sur des SCPI de rendement. Vous vous procurerez des loyers sans gestion et vous verrez votre capital se revaloriser au fil du temps.

Bon à savoir : recommandé par les notaires, l’investissement SCPI est transmissible au même titre qu’un bien immobilier. Vous pourrez, vous aussi, en faire bénéficier vos héritiers.