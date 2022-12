Pourquoi est-ce malin d'investir l'argent de ses livrets juste avant Noël ?

Pour investir l’argent d’un livret d’épargne, il faut choisir un placement idéalement simple, rentable et avec un risque maîtrisé, car le but n’est pas non plus de dilapider une épargne durement accumulée.

Nos experts en épargne ont ainsi rapidement mis sur le banc de touche les placements qui sont trop compliqués ou ne rapportent pas assez. C’est le cas du fonds en euros des assurances-vie qui dégringole avec un rendement de 1 %, mais aussi de la Bourse dont les fluctuations violentes sont souvent mal acceptées par les épargnants.

Le placement qui a fait l’unanimité auprès de nos experts est le placement SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier dont les rendements peuvent atteindre les 6 % nets pour les meilleures SCPI disponibles en libre accès sur le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Bon à savoir : le placement SCPI permet d’investir dans de l’immobilier sans aucune contrainte de gestion et de toucher des loyers sonnants et trébuchants directement sur son compte bancaire. La SCPI est un placement d'épargne qui offre une vraie alternative à l'achat d'un appartement locatif qui s’avère souvent une expérience cauchemardesque pour l’épargnant !

La Centrale des SCPI, le leader français de la commercialisation de parts de SCPI (www.centraledesscpi.com) nous confirme l’engouement pour les SCPI avec une augmentation de 67 % des demandes d’information sur leur site depuis le mois d'octobre.