Effondrement des cryptomonnaies : des monnaies comme les autres ?

À l’instar des bourses traditionnelles, les cryptomonnaies connaissent depuis plusieurs mois une chute parfois spectaculaire. En cause, la remontée des taux d’intérêt imposés par les banques centrales. La Fed aux États-Unis, la Banque centrale européenne ou la Banque d’Angleterre relèvent leurs taux pour tenter de juguler l’inflation. À Washington, le taux directeur s’établit désormais à 3,25 %. Objectif, augmenter les taux d’intérêt des divers prêts aux particuliers et professionnels pour tenter de ralentir l’activité économique et diminuer la demande pour faire baisser les prix. Résultat, la monnaie coûte plus cher et les investisseurs préfèrent vendre leur liquidité.

Depuis les bourses chutent et les cryptomonnaies suivent. L’économie les confond : banques et fonds d'investissement garnissent leurs portefeuilles de cryptomonnaies depuis plusieurs années. Ils les considèrent comme des actions en bourse. Les cryptomonnaies financent des projets soutenus par des entreprises technologiques cotées au Nasdaq (bourse américaine) à l’image de Tesla. Or, lorsque l’économie se rétracte, les investisseurs préfèrent se tourner vers des valeurs refuges. Ils jugent que le marché des cryptomonnaies n'offre pas assez de sécurité.

Et cela se vérifie, avec toujours de fortes variations. En six mois, le Bitcoin a perdu près des trois quarts de sa valeur. Cette forte correction répond à une hausse continue et rééquilibre la valeur réelle de la monnaie virtuelle. Une situation conforme aux marchés financiers les plus fragiles, dépendants de l’offre et de la demande. Bruno Séjourné, directeur de l’École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines (ESEMAP), spécialiste des comportements d’épargne, rappelle que les cryptomonnaies restent des nouvelles catégories d’actifs plus risquées : "Ces marchés de cryptomonnaies enregistrent beaucoup de transactions, mais ne disposent pas de réserves de valeur. Les cours évoluent tellement que les investisseurs en perdent leurs repères." Le chercheur ajoute que peu d’entreprises et de commerces l’acceptent, même si l’État du Salvador s’y est mis depuis quelques mois.